Binnen enkele dagen lanceert Stray, één van de meest schattige games van het jaar, voor de PS4, PS5 en pc. In dit avonturenspel speel je als een kat die een futuristische stad moet doorkruisen en onderweg heel wat dingen beleeft. Annapurna Interactive wil deze release vieren met alle katten van de wereld, want men is de samenwerking aangegaan met Travel Cat om Stray gerelateerde merchandise op de markt te brengen.

De studio heeft aangekondigd dat je via hun site nu een Stray draagtas en harnas voor je kat kan aanschaffen. Vooral de rugzak springt in het oog: zo kan je je schattige viervoeter meenemen op al je tochten en kan hij genieten van de mooie uitzichten dankzij het doorschijnende middenstuk. Geen kat in huis? Geen probleem, want de draagtas doet ook gewoon dienst als een ruime rugzak.

Hieronder kan je wat afbeeldingen bekijken. Stray zelf verschijnt op 19 juli.