Review | Yamaha YH-L700A headset – Yamaha is toch wel een van de meest vooruitstrevende bedrijven als het gaat om receivers. Hun dikke kasten die weergaloos kunnen pompen door de meest krachtige speakers, zijn zeer prestigieus te noemen. Maar dit is niet het enige terrein waarop Yamaha flink uit wil pakken. Op het gebied van headsets heeft Yamaha nu iets voor de audiofiele luisteraars: de draadloze YH-L700A headset. Yamaha is zo vriendelijk geweest een exemplaar naar ons toe te sturen om eens flink onder handen te nemen. Natuurlijk luisteren we er een deuntje of twee mee, maar het is ook erg interessant om eens te delen hoe de game ervaringen ermee zijn. Lees gauw verder.

Een interessant design

Op het eerste gezicht komt het design misschien vrij oubollig over. Dit komt doordat veel onderdelen van de headset met stof bekleed zijn. Kijk je verder, dan zie je dat het design van de L700A eigenlijk erg tof is om te zien. De hoofdband is volledig met stof bekleed, waarbij de earcups deels met stof zijn bedekt, en de onderste kanten zijn afgewerkt met leer. De oorkussens zijn ook van leer gemaakt om dit mooi in lijn te brengen met de leren details op de earcups. De rest van de headset is bedekt met een rubberen coating voor een matzwart uiterlijk. Door deze mix van stof, matzwarte coating en het leer, gaan de materialen mooi in elkaar over en wordt het geen slordig geheel om naar te kijken.

In de rechter earcup zit het controlepaneel verwerkt: aan- en uitknop, een 3D-knop (virtualisatie), onderop een USB-C ingang om de headset op te laden (met bijgeleverde kabel uiteraard) en je hebt op het leren gedeelte van de earcup de mogelijkheid om een nummer te pauzeren/starten en een volgend en/of vorig nummer te kiezen. Op de linkerearcup vind je de ANC-knop en onder de earcup een ingang voor mini-jack (ook bijgeleverd). Wat ook inbegrepen zit, is een splitter om de headset in het vliegtuig te kunnen gebruiken. Kortom de headset is ideaal om mee op reis te nemen, ook omdat je een leren (stevige) hoes erbij krijgt. Er is dus bijna geen reden om dit luistermaatje thuis te laten als je op pad gaat.

Een headset voor reuzen

Qua comfort is er echter wel iets opmerkelijks: de headset is gigantisch. Wanneer beide earcups volledig in de hoofdband zijn geschoven, is de headset alsnog een maatje te groot voor op mijn gemiddelde hoofd. Dan heb je nog de mogelijkheid de earcups uit te schuiven, waarvan we het idee hebben dat de headset voor reuzen is bedoeld. Alsof ze in Japan dachten: ‘die Europeanen zijn groter dan wij, laten we dit maar eens XL maken’. Het is qua comfort gewoon niet de meest fijne door het formaat als je een wat kleiner tot gemiddeld hoofd hebt. Het was beter geweest om de headset qua omvang kleiner te hebben, met de optie het groter te kunnen maken door de earcups uit te schuiven, zoals de meeste headsets dit normaliter hebben.

Voortreffelijk geluid

Wat de headset erg indrukwekkend maakt is het geluid. Het klinkt zeer goed. Dat mag ook wel voor een audiofiele headset. De middentonen zijn kraakhelder en goed gebalanceerd. De lagere tonen zijn ook goed in balans en overheersen nooit, terwijl het de neutrale soundsignatuur een mooie body geeft. De treble is de zwakste schakel in het geheel. Hierin is de balans niet zo heel goed. Bij sommige wat hogere tonen kan het net even iets te schel uit de hoek komen. Met langdurig luisteren gaat dit op den duur opvallen en dat is toch wel een kleine smet. Alles bij elkaar genomen is het een vol neutraal klinkende headset, met heel af en toe een scherp kantje.

Je hebt via de Yamaha Headphones app nog veel opties om het een en ander te tweaken aan de headset. Zo kan je schakelen tussen Cinematic, Music en Drama EQ presets, maar er is helaas geen mogelijkheid om zelf te sleutelen aan een EQ. Dit is toch wel een flink gemis voor zo’n prijzige headset. Een van de features van de Yamaha YH-L700A is bijvoorbeeld het 3D geluid. Je kan dus bijvoorbeeld je soundstage (die native vrij gemiddeld is) vergroten met de 3D spatial sound optie. Dit werkt naar behoren en is een fijne toevoeging. Je hebt ook een headtracking optie: de headset stelt een vast punt waar de audiocontent qua bron vandaan komt, en door je hoofd te bewegen draai je weg van de bron. Het is een geinige gimmick. De ANC is dan weer vrij matig (weinig effect) en heeft wat invloed op de geluidskwaliteit, doordat die er een beetje onder lijdt. Weeral een gemiste kans.

De overige aspecten zijn gewoon onhandig

De accuduur klokken wij rond 10-12 uur met alle toeters en bellen aan en zonder fratsen rond de 30-35 uur. Het is vrij moeilijk vast te stellen door de vele factoren die invloed hebben op de accuduur, maar dit is een globale schatting waar we het op gooien. Doordat de 3D vrij aangenaam is voor de ruimtelijkheid, hadden we dit veelal aanstaan. Hierbij hebben we wel het gevoel dat de accuduur simpelweg tekortschiet. Daarbij is het opvallend dat je niet naar audio kan luisteren terwijl je de headset aan het opladen bent. Dit gaat onze pet een beetje te boven en slaat eigenlijk nergens op: zodra je tijdens het luisteren een kabeltje erin steekt, valt de headset gewoon uit.

De headset is bovendien wat onhandig om te gebruiken met andere apparaten dan een smartphone of tablet. Zo kunnen we het maar niet gepaired krijgen met een Nintendo Switch of PS5 (en Xbox). Je bent aangewezen op de mini-jack aansluiting, die je moet gebruiken via de controller en dat is voor de geluidskwaliteit zonde. Ook via pc wil het allemaal niet bepaald vlotten, door een niet optimale Bluetooth connectie en omdat je het ook niet via een USB-C kabel kunt gebruiken. De grootste focus is gelegd op het gebruik met mobiele apparaten, zoals smartphones, tablets en dergelijke. De microfoon weet gelukkig degelijk te zijn en dat is een fijne bijkomstigheid. Maar onderaan de streep zijn er een hele hoop kanttekeningen bij deze headset en daardoor is deze gezien de adviesprijs van € 499,99 niet de moeite waard.