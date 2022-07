Review | MX vs. ATV Legends – De MX vs. ATV franchise is inmiddels al aan zijn zevende game toe en ditmaal hebben ontwikkelaar Rainbow Studios en uitgever THQ Nordic hun laatste offroad racer MX vs. ATV Legends gedoopt. De game is een arcade racegame, waarin je de wegen tegemoet gaat op een motor, een quad of in een buggy. Wij sprongen in onze raceoutfit, zette onze helm en bril op en ploften neer op de moto, quad en in de buggy om de verschillende terreinen en stadions die de game te bieden heeft, te verkennen. Of dit een geslaagd ritje was en we je hetzelfde ritje aanraden, lees je hieronder.

Start uw motoren

Bij het opstarten van de game word je meteen in de tutorial gegooid en deze is kort en krachtig, dus de ideale aanzet naar de carrièremodus. Deze modus schotelt ons een verhaal voor, maar daar kunnen we zeer kort over zijn: deze stelt niet zoveel voor en is eigenlijk praktisch onbestaand. Behalve wat mensen die je nieuwe onderdelen voor je motoren geven en een vrouw die je helpt bij het vergaren van fans, die je vervolgens nergens voor nodig hebt, is de carrièremodus eigenlijk gewoon een hele hoop races die je aaneensluitend uitvoert. Het is wat aan de saaie kant, we hebben het vaak zat (en beter) gezien. Verder heb je ook nog een online modus, die op het moment van schrijven al redelijk verlaten is, want een race met meer dan drie personen hebben we niet gevonden. Dit is jammer, aangezien het de game eigenlijk reduceert tot zijn carrièremodus.

Deze carrièremodus bestaat uit bijna 200 evenementen voor elk van de drie voertuigen en deze variëren van de gewone drie ronden durende races tot de trial races, waarbij je je van punt A, via verschillende tussenpunten, naar punt B begeeft. Dit doe je jammer genoeg niet geheel naar eigen keuze, aangezien er meestal één of twee duidelijke routes naar de finish zijn. Dit zorgt ervoor dat je toch niet echt het gevoel krijgt dat jij je een weg baant door het terrein, wat wel de bedoeling was. Je rijdt dus zowel in de vrije natuur, als op circuits of in stadions. De verschillende parcours zijn op zichzelf echter een hoogtepunt en deze brengen je van besneeuwde bergen naar mooie stranden en in grotten. Ook wordt er genoeg gebruik gemaakt van elevatie, wat zorgt voor een mooie afwisseling in de races.

Parcours en voertuigen

Om deze mooie parcours af te kunnen leggen, heb je dus drie verschillende type voertuigen tot je beschikking en al deze voertuigtypes voelen anders aan. Dit is fijn, aangezien je dan kan afwisselen om zo op dezelfde circuits een verschillende ervaring te krijgen. De motoren voelen zeer snel en licht, en zijn dus zeer bewegelijk in de lucht en de bochten. Daartegenover staan de UTV’s ofwel buggy’s, deze zijn log en moeilijker te besturen en ook hun snelheid ligt een pak lager. Het grootste voordeel is wel dat je je veel minder kwetsbaar voelt in een buggy ten opzichte van een motor. De quads zijn dan weer de gulden middenweg. Het is fijn dat, mocht je de ene klasse even beu zijn, je meteen in de andere klasse kan springen.

Om onderdelen vrij te spelen, je voertuigen te upgraden en je look te veranderen, gebruik je het geld dat je krijgt bij het voltooien van de evenementen. Je speelt met de races mondjesmaat verschillende onderdelen vrij, maar het is ook mogelijk om gewoon de onderdelen te kopen. Dus als je genoeg centen hebt, kun je het vrijspelen overslaan en de onderdelen dus direct aanschaffen. Het nadelige gevolg daarvan is dat je eigenlijk zeer vlug alles hebt vrijgespeeld wat je wilt vrijspelen, met als resultaat dat verder racen wat overbodig begint aan te voelen.

Buiten het voltooien van al de races heb je niet meer echt iets om naartoe te werken. Dit wordt niet geholpen door de kleine hoeveelheid aan helmen en andere accessoires, die je van datzelfde potje geld kunt aanschaffen. Ook qua voertuigen is het jammer om te zien dat de meeste merken zich achter microtransacties bevinden. Het aanbod van motoren, quads en buggy’s is niet heel groot, dus is het jammer om de echte merken achter een betaalmuur te zien verdwijnen. Je kan de game zeker voltooien zonder deze extra voertuigen aan te schaffen, al had een groter aantal wel voor extra opties kunnen zorgen. Dit had er op zijn beurt weer voor kunnen zorgen dat de game minder leeg aanvoelt.

Een leuke rit

Gelukkig doet het racen wel wat het moet doen en dat is ervoor zorgen dat je plezier beleeft op de motor. Het is zeer bevredigend om over een grote jump te springen en om vervolgens met een perfecte landing uit te pakken. Het besturen van de voertuigen is relatief eenvoudig, het is natuurlijk ook een arcade racer, maar je moet toch goed genoeg opletten dat je niet op je snufferd gaat. Dit wil zeggen dat de game door jong en oud gespeeld kan worden en dat je geen goddelijke reflexen nodig hebt om er plezier aan te beleven. Je zal ook rekening moeten houden met vervormingen van het terrein naarmate de rondes vorderen. Gleuven in de modder worden dieper, wat ervoor zorgt dat er steeds meer een ideale lijn komt te liggen: elke ronde voelt dus wat anders aan, wat ook zeer realistisch en leuk is.

Toch is er ook bij de gameplay nog wat werk aan de winkel. Landingen durven nogal inconsistent te zijn: zo zal je de ene keer recht blijven, terwijl je in werkelijkheid zeker tegen de grond zou gaan en andere keren zal je je gezicht in de grond planten na een landing die nagenoeg perfect leek. Verder reden we soms recht op een ijzeren jump af, om vervolgens een honderdtal meter de lucht in geschoten te worden bij de voet van de sprong. Dit alles zorgt ervoor dat er hier en daar wel eens wat frustraties durven in te sluipen, vooral als je een goeie race aan het rijden bent en je vervolgens toch niet wint omdat het spel besluit dat je op je bek gaat. Wat ook een gemis is op de PlayStation 5, is het gebrek aan ondersteuning voor de adaptieve triggers en haptische feedback. MX vs. ATV Legends leent zich namelijk uitstekend voor een goede integratie daarvan.

Jij en je metgezellen

Een ander punt is dat de mederacers een beetje blind zijn. Ze hebben er geen enkele moeite mee om tegen je aan te rijden en ze durven zelf ook weleens de grond te kussen. Dit laatste zorgt natuurlijk voor extra spanning, aangezien er elk moment iets kan gebeuren, maar als iemand recht tegen je aanrijdt terwijl die je echt had moeten zien en je dus had kunnen ontwijken, kan dit tot frustraties leiden. Er zit jammer genoeg ook een redelijk groot verschil in moeilijkheidsgraad tussen de verschillende soorten races. De races waarbij je je op een circuit bevindt, zijn vaak redelijk spannend en een valpartij kan je de overwinning kosten, maar in de trial races kan je je meerdere valpartijen veroorloven en toch win je nog met meer dan 20 seconden voorsprong. Dit is zonde, aangezien de trial races juist de leukste zijn om te voltooien, maar als de concurrentie ineens besluit om te gaan treuzelen, is de spanning er snel vanaf.

De rijders zelf zien er op het eerste zicht niet slecht uit, tot je hen in beweging ziet. Dit gaat van een zeer rare armbeweging bij de start, tot het voorwaarts moonwalken naar het podium. De animaties van de rijders laten dus wat te wensen over. Ook bij het crashen verandert je rijder in een soort levenloze pop, die zich te pletter stort. Verder bewegen de monden van de NPC’s niet als je met hen praat, dit ziet er in 2022 toch een beetje akelig uit. Wat er dan wel weer goed uitziet, zijn de verschillende camerastandpunten waarmee je de game kan spelen en hierbij is de first-person camera toch wel een hoogtepunt. Deze zorgt ervoor dat je niet alleen de snelheid kan aanvoelen, maar ook de hoogte die je haalt bij sommige sprongen. Dat je de meeste animaties dan niet ziet, is een bonus.

Visueel werk

De game ziet er ogenschijnlijk scherp uit met een 4K-resolutie op de PlayStation 5, maar de lage kwaliteit van losse textures her en der en de pop-in van bomen en stenen langs de weg, durven de pret weleens te bederven. Het resultaat is ondanks de scherpe resolutie dat de algemene kwaliteit meer oogt als een gemiddelde last-gen racer. Het spel loopt gelukkig wel soepel op een vaste 60 frames per seconde, wat voor een fijne speelervaring zorgt. De keerzijde is echter dat de tussen filmpjes dit niet vast weten te houden, waarin framedrops duidelijk zichtbaar zijn en dat haalt je uit de immersie.

Verder zijn er ook nog een hele hoop algemene bugs en glitches. Zo waren we nog geen 10 minuten bezig of we moesten de game al opnieuw opstarten omdat we vastzaten in een stuk hek. Toegegeven: we waren hier iets te enthousiast tegenaan gereden, maar aangezien de resetknop ons niet uit de benarde situatie kon helpen, was herstarten de enige optie. Niet de beste eerste indruk dus. Verder reden we ook een grot in waar de volledige vloer plots verdween en waar we op een gegeven moment door muren heen reden. Tot slot zal je ook soms sponsordoelen mislopen, ondanks dat je aan de eisen van je sponsor voldaan hebt.

Haperend gehoor

Tot slot bevat de game overigens wel een zeer sterke soundtrack met nummers van bands als Royal Blood, Bring Me The Horizon, Bowling For Soup en The Smashing Pumpkins, maar ook hier zijn er echter weer problemen te bespeuren. Zo is de muziek op het ene moment perfect van volume, om vervolgens zo luid te worden dat je je voertuig niet meer kan horen. Even later is je muziek dan weer volledig weg. De meeste voertuigen klinken dan wel oké, maar ook hier verdwijnt het geluid om de zoveel tijd even. Ook is er nog iets mis met de rotatie van nummers, zo krijg je geregeld dezelfde nummers te horen, terwijl meerdere andere tracks gewoon nooit afgespeeld worden.

Gereviewd op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, en pc.