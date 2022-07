Review | Yamaha TW-E3B – Yamaha is lekker op dreef, want nog niet zo lang geleden hebben wij de eer gehad om met de YH-L700A aan de slag te mogen gaan. Helaas hebben we in onze review moeten concluderen dat de audiofiele headset simpelweg teveel haken en ogen heeft om echt te kunnen spreken van een aanrader. Nu grijpen we terug naar een ander audioproduct: earbuds. De markt is er beladen mee en ook Yamaha kan niet achterblijven. De TW-E3B is niet gelijk een hele charmante naam en past meer bij een robot, maar deze earbuds (die al even op de markt zijn) krijgen dit keer onze volle aandacht. Lees in deze review wat onze bevindingen zijn.

Verschillende kleuren, allemaal even bulky

De TW-E3B earbuds van Yamaha zijn in verschillende kleuren te koop. Lila paars, lichtolijf groen, grijzig zand, roze, zwart en lichtblauw (ons exemplaar) zijn de kleuropties waar je uit kunt kiezen. De vooral fresco-achtige kleuren heeft de charge case dan natuurlijk ook, die bij het pakket zit inbegrepen. Wat je ook kunt vinden in de doos, is nog een oplaadkabel (USB-C naar USB-A) en verschillende eartips, zodat de earbuds goed in je oren passen. Maar hierin plaatsen we meteen al een kanttekening. Hoewel de earbuds een vrij elegant design hebben en je deze vrij diep in je oren kan steken, voelt het erg bulky aan. We merken teveel op dat er een knots in onze oren hangt, wat niet bepaald fijn is.

Het mocht net even wat kleiner of meer ergonomisch zijn, zodat het wat minder merkbaar is als je de earbuds in hebt. Ook de charge case is wat langwerpig en in vergelijking met soortgelijke cases mocht het een maatje kleiner zijn. Op de earbuds vind je het logo van Yamaha en deze dien je in te drukken voor bepaalde handelingen, zoals opnemen en connectie maken met je apparaat. Net zoals de Yamaha YH-L700A zit je vast aan dezelfde software, die simpelweg te weinig opties biedt, dus verwacht hier niet al te veel mogelijkheden qua instellingen. Toch wel een gemis en we hopen dat Yamaha wat meer zijn best gaat doen omtrent de software.

Vrij degelijk geluid

Het is vrij zonde dat de TW-E3B zo groot aanvoelt in je oren. Een irritatie is hoe de earbuds bijvoorbeeld (via Bluetooth) connectie maken met je smartphone of andere mobiele apparaten. Bij het zoeken naar de TW-E3B ziet jouw toestel de twee earbuds als twee losse apparaten (TW-E3B L en TW-E3B R). Het absurde en irritante hieraan is dat je soms de ene earbud wel kan connecten en de andere niet. Haal het dus maar uit je hoofd dit te proberen met een Nintendo Switch, want dat is ons in ieder geval niet gelukt. Dit terwijl de meeste Bluetooth apparaten geen problemen hebben om te pairen met de Nintendo console.

We willen natuurlijk ook weten hoe de Yamaha TW-E3B klinkt. Het is met het geluid beter gesteld dan met de andere aspecten, kunnen we wel zeggen. De earbuds hebben een erg diep geluid: de bass is vol, terwijl de middentonen een warme presentatie kennen. De hogere tonen zijn wat naar de achtergrond geschoven, maar dat neemt niet weg dat je toch met vrij detailvol geluid zit. Het is eigenlijk wel indrukwekkend wat de TW-E3B voor een adviesprijs van € 99,99 doet qua geluidsprestaties. Warm, vol en leuk geluid is de korte beschrijving die we kunnen geven. Daarbij is de ruimtelijkheid ook zeker niet verkeerd, waardoor we kunnen zeggen dat het meer dan degelijk is. Hierop scoort Yamaha veel punten.

Gamen en overige features

Zoals eerder aangegeven kan je de Yamaha TW-E3B niet gebruiken om te gamen op een Nintendo Switch. Gelukkig is er niks aan de hand als je een potje Fortnite wilt spelen op je mobiel; we hebben geen latency ervaren tijdens het gamen. Omdat de ruimtelijkheid degelijk te noemen is, is het ook erg fijn om met games te gebruiken. Een leuke bijkomstigheid is dat de earbuds IPX5 waterbestendig zijn. Tijdens sporten als je aan het zweten bent kun je de earbuds dus prima gebruiken, ook als je op de bus moet wachten in de treurige regen. De earbuds kunnen het allemaal aan. Qua accuduur moet je het met 5 uur doen en de charge case biedt ongeveer 16 uur extra accuduur. Het is prima, maar niks bijzonders.