Begin dit jaar kwam de shooter CrossfireX uit voor de Xbox Series X|S. De game is gemaakt door ontwikkelaar Smilegate, die verantwoordelijk is voor de multiplayer. Tegelijkertijd is er ook een singleplayer component beschikbaar, dat dan weer is ontwikkeld door Remedy Entertainment.

Kort na het verschijnen van de game werd het echter al vrij snel stil rondom deze titel, mede omdat de reviewcijfers er niet om logen. CrossfireX was een grote teleurstelling en dat is genoeg om de game snel te vergeten. Dat doet de ontwikkelaar echter niet, want ze hebben nieuwe content uitgebracht.

Afgezien van werken aan updates ter verbetering van de shooter, die over de afgelopen maanden zijn uitgerold, brengt de juli update een nieuwe map voor de Team Deathmatch modus. Het gaat om ‘Valley’, die je op de bovenstaande screenshot kunt bekijken. Een andere nieuwe toevoeging is de PG9 SMG, die in-game 2.000 GP kost om vrij te spelen.