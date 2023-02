Niet alles is voor eeuwig en dat geldt al helemaal voor games op Xbox Game Pass. Microsoft weet vaak leuke deals te scoren met uitgevers om hun games vanaf release op Game Pass te krijgen, maar meestal is dit voor een beperkte tijd. In dit geval is het voor de volgende zes titels precies een jaar geleden.

Van CrossfireX verdwijnt enkel het singleplayer gedeelte, genaamd Operation Catalyst, gezien de multiplayer hoe dan ook gratis is. Daarnaast verdwijnen ook Recompile, Skul: The Hero Slayer, The Last Kids on Earth and the Staff of Doom, Infernax en Besiege Console van Game Pass.

Vooralsnog is de planning dat de games vanaf 16 februari uit Game Pass worden gehaald. Dus als je ze nog wilt spelen raden we je aan haast te maken. Het is jammer dat deze games weggaan, maar Microsoft kennende zitten er ongetwijfeld weer mooie titels in de pijplijn voor de dienst.