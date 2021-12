De games van 2022 | CrossfireX – Crossfire is van oorsprong een franchise die voor de pc verscheen, waarvan het eerste deel in 2007 in Zuid-Korea uitkwam. Deze titel werd al gauw geliefd onder Aziatische spelers en niet al teveel later kregen we deze first-person shooter ook in het Westen te spelen. Microsoft wil graag het succes van deze franchise naar een breder publiek trekken en de samenwerking tussen Smilegate Entertainment en Remedy Entertainment – bekend van Control – zorgt voor een exclusief deel voor de Xbox One en Xbox Series X|S, genaamd CrossfireX. Smilegate zorgt voor de multiplayer ervaring terwijl Remedy Entertainment een cinematisch singleplayer avontuur probeert af te leveren.

CrossfireX – Remedy Entertainment staat dus aan het roer van de singleplayer en leverde destijds met Control uitstekend werk af. De singleplayer zal ook dezelfde Northlight engine gebruiken en grafisch zal het er dus prima uitzien. In het verhaal van CrossfireX staan twee private militaire bedrijven tegenover elkaar en het conflict tussen beide partijen verspreidt zich wereldwijd. Zowel de Black List als de Global Risk facties hebben hun eigen motieven om het conflict met elkaar aan te gaan. Afgaande op de eerste beelden van de singleplayer, wordt er een hevige strijd gevoerd om geavanceerde technologie, waarmee soldaten zich onzichtbaar kunnen maken. Waar het verhaal precies naartoe gaat, is onduidelijk, maar het belooft veel actie, explosies en snelle handelingen wat voor een intense ervaring kan zorgen.

Daarnaast is Crossfire bekend vanwege de multiplayer en dat is uiteraard ook aanwezig in CrossfireX. Bekende modi als Team Deathmatch zijn van de partij en uiteraard ook unieke modi, die dichterbij de singleplayer staan. Zo heb je bijvoorbeeld ‘Hunt or be Hunted’, waarin je als soldaat speelt met een wapen of als de onzichtbare partij die enkel over een mes beschikt. Dit levert natuurlijk intense situaties op voor beide groepen en je moet dus erg op je verschillende zintuigen focussen. Soms is een simpele soldaat niet goed genoeg voor de klus en sommige modi beschikken over hele sterke personages met unieke vaardigheden, zoals je in de onderstaande trailer kunt zien.

Voorlopige verwachting: Met CrossfireX hebben Xbox spelers een nieuwe shooter om naar uit te kijken die dus veel schietactie, snelle handelingen en explosieven á la een Michael Bay ervaring bevat. Met Remedy Entertainment aan het roer voor de singleplayer ervaring, hoeven we ons daar geen zorgen over te maken. Op filmische wijze zal je het conflict tussen Black List en Global Risk van beide kanten ervaren. Mocht je meer geïnteresseerd zijn in de multiplayer en maak je je daar zorgen over? Met de getoonde beelden en beschikbare informatie tot nu toe, lijkt CrossfireX trouw te blijven aan de bekende formule en liefhebbers van de franchise mogen zeker uitkijken naar de game.