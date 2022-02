Xbox-bezitters kunnen op 10 februari een echte Xbox-exclusive spelen, namelijk CrossfireX. Ben je geabonneerd op Xbox Game Pass, dan kan je direct op releasedatum met de shooter aan de slag, maar je krijgt dan niet alle content te spelen.

CrossfireX bestaat uit een online- en singleplayer-gedeelte. Het laatstgenoemde heeft twee campagnes, maar de Xbox Game Pass-versie bevat er maar één: Operation Catalyst. Je zal dus voor de tweede campagne – Operation Spectre – moeten betalen. Hoeveel dit zal gaan kosten is nog niet bekend.

CrossfireX is now available for PRELOAD on @Xbox! Also available are 3 special preorder packages, 1 of which includes both single player campaigns developed by @remedygames. @XboxGamePass members will have access to "Operation Catalyst" at no extra charge starting 2/10/22. pic.twitter.com/rj1apqNUIA

— CrossfireX (@PlayCrossfireX) February 1, 2022