De launch van CrossfireX ging voor de Zuid-Koreaanse gigant Smilegate helaas niet van een leien dakje. Vrijwel direct na de release stroomde het internet vol met klachten over bugs en problemen met betrekking tot de bediening van sommige wapens. Smilegate heeft nu op de officiële CrossfireX website deze problemen erkent. Deze zullen natuurlijk opgelost worden.

Het probleem is echter dat dit niet bepaald tijdig is voor een gloednieuwe release. Waar veel ontwikkelaars kiezen voor snelle hotfixes om zo problemen één voor één te tackelen , wil Smilegate in maart één grote update uitrollen die diverse problemen aanpakt. De bevestiging dat het aangepakt gaat worden is natuurlijk fijn, maar wij betwisten enigszins of de playerbase dusdanig veel geduld heeft alvorens zij uitwijken naar een alternatief.

De fixes die Smilegate wil gaan doorvoeren hebben wij hieronder even voor jullie opgesomd.