Ubisoft heeft vandaag Avatar: Frontiers of Pandora naar het volgende fiscale jaar uitgesteld, zoals je hier kan lezen. Dit is niet het enige wat er speelt bij de ontwikkelaar en uitgever, want ook zijn er nog wat titels geannuleerd.

Om precies te zijn gaat het om vier games, waarvan de uitgever de ontwikkeling heeft opgegeven. Twee hiervan waren reeds aangekondigd: Ghost Recon: Frontline en Splinter Cell VR. De andere twee games waren nog niet aangekondigd, dus het is onduidelijk waar het om gaat.

Dat Ghost Recon: Frontline het levenslicht niet zal zien mag geen al te grote verrassing zijn. De game werd vorig jaar oktober aangekondigd, maar kreeg direct veel kritiek vanuit de Ghost Recon community. Onder andere omdat de franchise zich niet leent voor een Battle Royale opzet.

Vergeten wat de game precies was, check dan de video hieronder. Van Splinter Cell VR zijn verder geen beelden beschikbaar en details zijn schaars. De reden voor het annuleren zit hem volgens Ubisoft in een veranderende financiële omgeving, maar ze gingen verder niet dieper in op details.