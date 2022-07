Veel uitgevers kiezen er voor om met diverse PlayStation 4 games een gratis upgrade aan te bieden naar de PlayStation 5 versie indien die verschijnt. Sterker nog, games die na een bepaalde datum zijn uitgekomen moeten zo’n upgrade verplicht aanbieden. Atlus valt met Persona 5 Royal echter net buiten die categorie en kiest er voor om mensen nog een keer te laten betalen.

Dit valt te lezen op de FAQ pagina van Persona Channel. Wanneer je daar een vertaler overheen laat kijken, zie je al gauw dat er geen upgrade vanaf de PlayStation 4 versie beschikbaar zal zijn en de uitgever vraagt je de PlayStation 5 versie aan te schaffen indien je op die console speelt. Atlus staat in deze in hun recht, maar we hadden eigenlijk toch wel beter van ze verwacht.