Capcom werkt momenteel aan Exoprimal, een futuristische shooter waarbij je het opneemt tegen prehistorische carnivoren. Exoprimal is dan misschien niet de nieuwe Dino Crisis, maar doet gewoon zijn eigen knotsgekke ding. Een nieuwe trailer, die ons de verschillende dinosaurussen voorstelt, toont ons heel wat over-the-top spectaculaire actie.

Exoprimal krijgt heel wat dinosaurussen, de ene al bekender en makkelijker te spellen dan de andere. De Velociraptor en T-rex zijn je vast wel bekend, maar tegelijk zijn er ook alternatieve ‘Neo’ versies van bepaalde dino’s. Wat dacht je, bijvoorbeeld, van de Neo Ankylosaurus? Bekijk de nieuwste trailer onderaan dit bericht en ontdek wat elke dino te bieden heeft.

Exoprimal is momenteel in ontwikkeling en staat gepland voor een release in 2023.