Dat Hogwarts Legacy eind dit jaar verschijnt is al even bekend, maar we wachten nog altijd op een officiële releasedatum. Een overzicht van Microsoft half juni leek te hinten naar november, maar er bestaat een goede kans dat de game pas een maand later verschijnt.

Er komt rond de release van de game een boek met artwork uit en de releasedatum stond een lange tijd op 31 december 2022. Dit is natuurlijk een placeholder, maar mensen die een pre-order hebben staan zijn op de hoogte gesteld door Amazon dat het boek op 6 december geleverd zal worden.

Nu hoeft dat niet direct wat te zeggen, maar opvallend is dat Warner Bros. Games – de uitgever – voor Gotham Knights een vergelijkbaar boek uitbrengt. Dat boek verschijnt op precies dezelfde datum als de game, wat dus een hint kan zijn voor Hogwarts Legacy.

Hopelijk komt de uitgever snel met een officiële update aangaande de releasedatum.