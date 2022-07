Gamescom keert dit jaar eindelijk weer terug naar de Koelnmesse en het is inmiddels een traditie dat dergelijke evenementen afgetrapt worden middels een groot digitaal evenement. Dat zal dit jaar niet anders zijn, want niemand anders dan Geoff Keighley zal gamescom 2022 inluiden met een nieuwe editie van Opening Night Live.

Via Twitter heeft Keighley nu de datum van dit evenement gedeeld: dinsdag 23 augustus, de nacht voordat gamescom officieel van start gaat. Keighley zegt dat de show gevuld is met ‘aankondigingen, world premieres en meer’, zonder hierbij concrete namen te laten vallen. Sony en Nintendo zullen in ieder geval dit jaar niet van de partij zijn; beide partijen lieten eerder al weten dat ze gamescom dit jaar zullen overslaan.

Uiteraard zullen wij de showcase volgen en de laatste nieuwtjes kun je op PlaySense teruglezen.

