Frogwares liet eerder dit jaar weten dat zij bezig zijn met ‘Project Palianytsia‘, maar wat het precies is werd niet duidelijk. De ontwikkelaar heeft nu, twee maanden later, uit de doeken gedaan wat voor game dit betreft.

Het nieuwste project van Frogwares is een remake van het in 2007 verschenen Sherlock Holmes: The Awakened, die uitkwam voor de Nintendo Wii en pc. De game wist niet bijster veel te verkopen, maar Frogwares vindt het toch een goed idee om het spel opnieuw uit te brengen.

De vernieuwde versie van Sherlock Holmes: The Awakened zal volledig opnieuw worden opgebouwd met behulp van Unreal Engine 4. Niet alleen zal de game er grafisch geheel anders uitzien, ook zullen er nieuwe gameplay mechanieken worden toegevoegd. Zelfs het verhaal zal niet hetzelfde zijn als het origineel.

Aangezien Frogwares gevestigd is in Oekraïne, moeten zij andere mogelijkheden opzoeken om de game te kunnen maken en dat kost extra geld. Om deze reden zal er binnenkort een Kickstarter-campagne worden opgezet. Frogwares wil gamers die de campagne ondersteunen als dank voorzien van extra bonussen.

“Through Kickstarter, we can offer these fans the chance to buy our next game now and be rightfully credited for their support in the game itself while also helping to determine some of the game’s final content and giving them a few extra rewards and bonuses.”