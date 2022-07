Wereldwijd zien we producten steeds duurder worden, wat onder andere te maken heeft met de oorlog in Oekraïne. Eerder deze week lieten we nog weten dat de prijs van de Meta Quest 2 in Noord-Amerika met $ 100 zal toenemen. Sony heeft in Japan ook de prijzen van wat elektronische producten moeten verhogen, waaronder camera’s, Blu-ray spelers en meer. De PlayStation 5 is buiten schot gebleven tot dusver.

Tijdens de bekendmaking van de laatste kwartaalcijfers, konden er ook vragen gesteld worden aan Hiroki Totoki, de financiële man bij Sony PlayStation. Zodoende werd hem gevraagd of er een potentiële prijsverhoging voor de PlayStation 5 in het verschiet ligt. Dit is weer gebaseerd op de fabrikanten van componenten, die hun prijzen aan het verhogen zijn. Als dit blijft toenemen, zal ook Sony dit op den duur moeten doorrekenen.

Voor nu echter goed (?) nieuws, want Totoki gaf aan dat hij geen specifieke details kan delen over de prijzen van componenten en de console. Dit impliceert dus enigszins dat er vooralsnog geen prijsverhoging aan zit te komen.