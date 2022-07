We zijn inmiddels alweer bijna in het veertiende seizoen van Apex Legends aangekomen en zoals gebruikelijk krijgt ieder seizoen een nieuwe Legend. Ditmaal staat Vantage, een Recon personage, in de spotlights en het nieuwe seizoen gaat binnenkort van start. Apex Legends: Hunted begint op 9 augustus en de launch trailer is nu ook verschenen.

In deze trailer zien we meer van het verhaal van Vantage en dat zij haar moeder uit de gevangenis wil bevrijden. Volgens Vantage is haar moeder onschuldig en zal ze haar koste wat het kost vrij zien te krijgen. Zo belandt Vantage in de Apex spelen alwaar zij samen met haar gevleugelde compagnon en een scherp oog haar teamgenoten veilig moet houden.

Op 1 augustus mag je ook nog de gameplay trailer van Apex Legends: Hunted verwachten.