In 2013 kwam ontwikkelaar Crystal Dynamics met een reboot van Tomb Raider. De game bleek succesvol en in de jaren daarna kwamen er met Rise of the Tomb Raider en Shadow of the Tomb Raider twee vervolgen uit. De games vormden samen een trilogie. Hoewel een nieuwe Tomb Raider-film voorlopig van de baan lijkt te zijn, kondigde Crystal Dynamics eerder dit jaar wel aan dat er een nieuwe game in ontwikkeling is.

Het nieuwe avontuur van Lara Croft is nog niet officieel uit de doeken gedaan en zodoende heeft Crystal Dynamics ook nog geen informatie over het spel naar buiten gebracht. Toch zijn nu mogelijk de eerste details gelekt. Colin Moriarty zegt van een insider een script te hebben gekregen dat wordt gebruikt voor casting van de rol van Lara Croft. Uit dit script heeft Moriarty details gedeeld in zijn Sacred Symbols podcast.

Volgens de informatie staat de nieuwe game intern bekend als Project Jawbreaker. Het spel wordt omschreven als een actie-avonturen game die zich afspeelt in de hedendaagse wereld, die op zijn kop wordt gezet door een mysterieuze ramp. De game behoudt de realistische toon van de voorgaande trilogie, maar bevat wel “fantasy-elementen”.

In de nieuwe game is Lara Croft een ervaren avonturier. Media schrijven veel over haar en dit inspireert een hele nieuwe generatie ’tomb raiders’, zo wordt in het script gesteld. Lara Croft zou worstelen met haar eenzame bestaan en mede omdat het gevaar niet alleen te bestrijden is, zou ze in het aankomende deel gaan samenwerken met die nieuwe generatie raiders. Lara Croft zou dus een team van tomb raiders gaan leiden.

Verder wordt gesteld dat de familieproblemen van Lara die in de voorgaande games aan bod kwamen geen rol meer spelen in het verhaal van het nieuwe deel. Dit zal Rhianna Pratchett, schrijfster van de reboot uit 2013, als muziek in de oren klinken. Zij liet onlangs optekenen dat de ‘daddy-issues’ van Lara wel eens achterwege gelaten mogen worden. Moriarty geeft ook nog aan dat Crystal Dynamics voor de rol van Lara Croft op zoek is naar een “authentieke Britse stemactrice”.

Of de bovenstaande informatie ook echt klopt zal nog moeten blijken, Crystal Dynamics heeft immers nog geen officiële details bekendgemaakt. Toen de studio in april aankondigde aan de nieuwe game te werken, gaf men aan dat de ontwikkeling net gestart was. Het kan dus nog wel even duren totdat de game officieel onthuld wordt.