Uitgever Annapurna Interactive en ontwikkelaar Great Ape Games hebben een nieuwe trailer uitgebracht voor hun aankomende survival horrorgame The Lost Wild. Als speler dien je een mysterie op een prachtig eiland te ontrafelen terwijl de lokale dinosaurussen jou het liefst als tussendoortje opeten. The Lost Wild is vooralsnog alleen voor de pc aangekondigd en moet ergens in 2024 uitkomen.

Er is momenteel een heuse dinosaurus opleving in games gaande. Compound Fracture is een spirituele opvolger van Dino Crisis, inclusief dezelfde grafische stijl. Deathground doet ongeveer hetzelfde, maar dan met de grafische kwaliteiten van een moderne titel. Project Ferocious laat zich meer door de film King Kong van Peter Jackson inspireren en dan is er nog het prachtige Instinction van ontwikkelaar Hashbane.