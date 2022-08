Een van de features op de PlayStation 5 is de mogelijkheid om andere spelers aan te prijzen door middel van accolades. Dit is opgedeeld in drie opties, waarmee je iemand bij wijze van een leuke aanbeveling kan geven. Dit in de zin van behulpzaamheid, sportiviteit en vriendschappelijkheid.

Sony heeft echter besloten om met deze feature te stoppen, omdat het niet echt veel gebruikt wordt. Op de officiële PlayStation website staat te lezen dat de feature dit najaar niet langer ondersteuning zal krijgen omdat het niet zo gebruikt wordt als vooraf werd geanticipeerd.

Met het aankomende loyaliteitsprogramma, PlayStation Stars genaamd, slaat Sony een andere richting in en de accolades zijn dus niet langer nodig. Wanneer de feature precies uitgeschakeld wordt is nog niet bekend.

“In fall of 2022, the Accolades feature on PlayStation 5 will no longer be supported. The feature hasn’t seen the level of usage we anticipated, so we are refocusing our efforts. We encourage the community to continue to send positive messages to one another.”