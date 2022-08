Eerdere geruchten gaven aan dat Call of Duty in 2023 een jaartje pauze zou nemen, wat op zich best uniek zou zijn. Indien dit gebeurt zou het voor het eerst in jaren zijn dat de franchise niet met een nieuw jaarlijks deel komt. Of dit daadwerkelijk gaat gebeuren is afwachten, maar er zijn eerste indicaties gegeven dat er in ieder geval nieuwe content in 2023 zal verschijnen, en daarna.

Bij het bekendmaken van de kwartaalcijfers heeft de uitgever laten weten dat er nieuwe premium content voor 2023 en later gepland staat in de Call of Duty-franchise. De vraag is nu echter om wat voor content het gaat, want premium content betekent niet per se een nieuwe game. Het kan natuurlijk ook om betaalde downloadbare content gaan.

Mogelijk dat er gerefereerd wordt aan betaalde content voor Call of Duty: Modern Warfare 2. Sinds een paar jaar is content in de zin van maps en modi echter gratis, dus het kan om skins en wapen blauwdrukken gaan, maar of dat ook onder de noemer ‘premium’ valt, valt te betwijfelen.

Het zou ook om een Call of Duty Zombies spin-off kunnen gaan, want daaromtrent nemen de geruchten eveneens toe. Dit zou een mooie optie zijn voor als een jaarlijkse reguliere release in 2023 overgeslagen wordt. Tegelijkertijd zit Warzone 2 er ook aan te komen en een mobiele game, dus dat maakt dat er sowieso al genoeg in de pijplijn zit.