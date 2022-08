Two Point Campus is vanaf 9 augustus verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Met deze naderende release heeft SEGA de launch trailer van de game online gezet en die kan je onderaan bekijken.

Ook is het embargo op reviews opgeheven en dat maakt dat de eerste cijfers nu aan de game zijn toegekend. Dit brengt ons bij het onderstaande overzicht en zoals je kunt zien krijgt de schoolsim prima cijfers.

GamesHub – 10

TheGamer – 10

WellPlayed – 10

Multiplayer.it – 9.2

Windows Central – 9.0

Pure Xbox – 9.0

GamingTrend – 9.0

God is a Geek – 9.0

PC Games – 9.0

TheSixthAxis – 9.0

Dexerto – 9.0

Shacknews – 9.0

Destructoid – 8.5

Game Informer – 8.5

GameStar – 8.3

Gamer.no – 8.0

Vandal – 8.0

GAMINGbible – 8.0

PC Gamer – 8.0

GamesRadar+ – 8.0

GameSpot – 8.0

IGN – 8.0

VGC – 8.0

Hobby Consolas – 8.0

Player 2 – 7.5

IGN Spanje – 7.0

PCGamesN – 7.0

Push Square – 7.0

Wij zijn inmiddels ook aan de game begonnen en onze review mag je binnenkort verwachten.