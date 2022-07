Nog een klein maandje wachten en dan zal Two Point Campus het levenslicht zien. Na het succesvolle Two Point Hospital is het niet gek dat Two Point Studios en SEGA samen een andere management-sim uitbrengen. In Two Point Campus run je vanzelfsprekend een school en zal je naast het bouwen en in dienst nemen van personeel, ook andere taken op je nemen.

Zo zien we in de trailer met de titel ‘The Academic Year’ ook dat je studenten die achterlopen bijles kan geven om ze zo toch nog een kans van slagen te geven. En als dat lukt moet dat natuurlijk gevierd worden met een feestje waar jij ook verantwoordelijk voor bent. Two Point Campus verschijnt op 9 augustus voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.