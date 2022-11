De release van het geslaagde Two Point Campus ligt inmiddels al enkele maanden achter ons, maar dat betekent niet dat we het laatste van deze game al gezien hebben. Ontwikkelaar Two Point Studios heeft namelijk de eerste uitbreiding aangekondigd en die katapulteert ons de ruimte in: Two Point Campus: Space Academy.

De uitbreiding zal nieuwe locaties, klassen, studenten en meer aan de game toevoegen. Uiteraard krijgt alles een intergalactisch sausje: zo volg je anti-gravity training en leer je vechten in de ruimte in plaats van de gebruikelijke saaie aardse vakken. Het is eens iets anders!

De uitbreiding zal verschijnen op 6 december voor alle platformen, behalve de Switch. Die volgt dan op 12 december. Bekijk een trailer van de uitbreiding hieronder of lees onze review van de basisgame voor meer info.