Review | Two Point Campus – Two Point Hospital is een gewaardeerde game die in 2018 uitkwam voor pc, wat weer een spirituele opvolger was van Theme Hospital. Ontwikkelaar Two Point Studios heeft met de game z’n sporen verdiend en is de afgelopen jaren bezig geweest met een soortgelijke game, maar dan met een ander thema: een school. Inmiddels is Two Point Campus verkrijgbaar, waarin je als manager optreedt om het hele reilen en zeilen van een campus in goede banen te leiden. Dit is een leuke ervaring om te beleven en waarom dat zo is, lees je in deze review.

Opbouw van je campus

Two Point Campus schotelt je een tweetal modi voor. Zo heb je een sandbox modus (waarin je alle vrijheid krijgt), die je later kunt vrijspelen en een gewone ‘Two Point Campus’ modus. In die laatste zul je het spel beginnen, waarbij je van start gaat in een klein dorpje. Het doel is om een campus op te bouwen die aan verschillende vereisten voldoet, waardoor studenten na een bepaalde periode succesvol afstuderen. Dit concept herhaalt zich gedurende het spel, maar logischerwijs neemt de omvang van de campus en de speelduur per level verder toe. In eerste instantie is het allemaal vrij laagdrempelig, omdat het eerste level als tutorial dient waarin de basis aan je wordt uitgelegd.

Hoewel de tutorial niet bijzonder uitgebreid is, spreekt de gameplay heel erg voor zich. Hierdoor heb je het zo onder de knie en fijn is ook dat de vele punten waar je aandacht aan moet geven voorzien zijn van extra toelichting. Hierdoor zul je nooit echt volledig in het duister tasten en vast komen te zitten. De game zit echter propvol opties, dus bij momenten is het even zoeken. Dit vormt echter nooit een probleem in de opbouw van je eigen campus, alwaar je met veel zaken rekening moet houden. Two Point Campus is namelijk meer dan alleen de boel managen, je bent verantwoordelijk voor vrijwel alles.

Denk hierbij aan het bouwen van genoeg klaslokalen, slaapplekken, sanitaire voorzieningen en meer. Ook moeten studenten en docenten kunnen ontspannen en je krijgt te maken met allerlei verzoeken. Dit maakt dat je 90% van de tijd echt volop aan het schakelen bent tussen de vele opties die de game je voorschotelt en dat levert je het gevoel op echt de boel te managen. Uiteraard zit er ook een stukje ontwikkeling in het geheel. Zo dien je docenten aan te trekken, op cursus te sturen, alsook ander personeel te managen. Of wat te denken van het ontwikkelen van klaslokalen, ook erg belangrijk.

Managen van inkomsten

Vanzelfsprekend is het bouwen van nieuwe lokalen en het ontwikkelen van klassen niet gratis. Je hebt dus ook met kosten te maken en het is daarom zaak om niet gelijk als een gek al je centen uit te geven aan onnodige voorzieningen. Doe je dat wel, dan is de kans groot dat je snel in de rode cijfers duikt en dat kan een negatieve spiraal opleveren. Gelukkig is de game vrij duidelijk in wat het van je wil, waardoor je stapsgewijs elke campus op een juiste manier opbouwt. En mocht je onverhoopt alsnog financieel in de knoop komen, dan kun je altijd zaken weer verkopen of natuurlijk personeel ontslaan.

Two Point Campus is een managementsim in hart en nieren, waardoor je met heel veel zaken rekening moet houden. Hetgeen we zoal opgesomd hebben is een fractie van het totaal, maar doordat het allemaal erg goed in het geheel geïntegreerd zit voelt het allemaal heel erg solide aan. Dit zorgt automatisch ook voor goede gameplay. En mocht het je allemaal wat te snel gaan, dan kun je de tijd vertragen. Hierdoor kun je meer op je gemak de zaken managen als er in één keer veel op je afkomt. Ook geeft dit je de mogelijkheid om zaken die wat onduidelijk zijn rustig uit te pluizen, waardoor je de game enigszins op je eigen tempo kunt spelen.

Nieuwe opleidingen

In eerste instantie begint Two Point Campus vrij eenvoudig met een relatief kleine school. Logisch ook, gezien het als tutorial dient. Zodra je meerdere sterren hebt verzameld, die je krijgt door aan bepaalde doelstellingen te voldoen – waarmee je school in niveau stijgt –, speel je een nieuwe locatie vrij op de wereldkaart. Hier herhaalt het concept zich dan weer en zo krijg je steeds meer locaties tot je beschikking. Elke locatie komt weer met nieuwigheden, die hem voornamelijk in de opleidingen en additionele features zit. Op die manier worden er ook na verloop van tijd nog stapsgewijs nieuwe zaken geïntroduceerd. Hierdoor is de leercurve uitstekend te noemen voor met name nieuwkomers die Two Point Hospital nooit gespeeld hebben.

De game is voorzien van allerlei soorten opleidingen en dat maakt ook dat er volop variatie ontstaat in de doelstellingen. Uiteindelijk komt het voor jou als toeziend oog vooral neer op plannen en managen, want de gameplay op zichzelf verandert niet heel veel. Desalniettemin vormen de nieuwe opleidingen telkens een frisse wind in het geheel. En hoe verder je komt, des te meer je qua opleidingen kunt aanbieden. De levels nemen ook toe in omvang, waardoor de ontwikkeling in de gameplay net zoals de introductie van nieuwe elementen erg gestaag gaat en dat werkt allemaal prima.

Toegankelijk, maar…

Wat ook erg prettig is om het tempo te bevorderen, is dat je reeds gemaakte klaslokalen kunt opslaan en mee kunt nemen naar andere levels. Hierdoor kun je later in de game op een veel efficiëntere manier je gebouwen inrichten. Dit scheelt een hoop tijd, omdat je met een controller nu eenmaal wat minder snel bent dan met muis en toetsenbord. Dit doet overigens niks af aan hoe de besturing is geïmplementeerd, want hoewel Two Point Campus echt ramvol opties zit, is de controller besturing prima. Het kan in het begin echter even wat zoeken zijn, omdat veel opties onder secundaire opties verwerkt zitten, maar na een uurtje heb je alles wel in je systeem en manage je de boel haast net zo vlot als op pc.

Ook is het prettig dat de game z’n toegankelijkheid blijft behouden gedurende de gehele singleplayer. Het laat je namelijk toe om fouten te maken en die te herstellen. Zo doken we door verkeerde opleidingen aan te bieden op de campus al snel in de rode cijfers. Maar door wat wijzigingen aan te brengen hebben we de negatieve financiële spiraal in een aantal (in-game) maanden de groene cijfers op weten te duwen en wisten we het educatieve jaar met uitstekende resultaten af te sluiten. De keerzijde is echter wel dat veteranen in het genre snel zullen merken dat de uitdaging erg laag ligt, wat Two Point Campus voor hen misschien wat minder interessant maakt.

Horten en stoten

Qua gameplay zit het met Two Point Campus in z’n geheel wel snor. Je bent al snel tientallen uren bezig met het spelen van de levels die de game je aanreikt en als je eenmaal alles hebt voltooid, kun je nog aan de slag in de sandbox modus. Die is op zichzelf goed voor oneindig veel speeluren, waardoor de game lang meegaat. Toch zijn er op de PlayStation 5 wel wat technische issues die het speelplezier kunnen beïnvloeden. Zo presenteert het spel zich in een 4K-resolutie, maar heel indrukwekkend zijn de graphics niet. Geen issue, gezien de gekozen grafische stijl. Het ziet er bovendien allemaal erg duidelijk uit. Tot dusver geen vuiltje aan de lucht, maar…

De framerate daarentegen kan bij momenten wat vervelend zijn. Met name als de campus groeit zul je merken dat er geregeld framedrops zijn. Normaliter draait het op een stabiele 30fps, maar dit kan met zeker 10 frames zakken als er veel gebeurt op het scherm. Ook wil het spel sporadisch voor een seconde bevriezen, wat eveneens irritant kan zijn. Daarnaast hebben we geconstateerd dat de game op de PlayStation 5 bij momenten moeite heeft met de input. Geregeld worden inputs domweg niet geregistreerd. Voorbeeld: je wilt de derde optie in een rij opties hebben, je drukt drie keer, maar de game blijft bij optie twee hangen. Je opent vervolgens het verkeerde menu en je moet weer opnieuw beginnen. Ook is het vervelend wanneer je iets wilt selecteren, dat de cursor dan spontaan verspringt naar een andere optie. We hebben meerdere controllers getest om stick drift uit te sluiten, maar het probleem bleef bestaan.

Het zijn allemaal niet al te grote issues, want de game wordt er zeker niet minder speelbaar door. Desalniettemin kan het wel wat vervelend worden als je veel dingen tegelijkertijd moet managen. Tot slot viel ook op dat het inladen van een level relatief lang duurt voor PlayStation 5 begrippen. Deze issues daargelaten willen we met een positieve noot afsluiten en aangeven dat de audio van Two Point Campus meer dan degelijk is. De game is voorzien van allerlei ontspannen en relaxte deuntjes, die je op de achtergrond hoort. Zo nu en dan hoor je er een dj doorheen praten die wat droge grappen uit z’n mouw schudt, wat prima bij de sfeer en stijl van de game past.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.