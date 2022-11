Two Point Campus werd positief door de pers ontvangen en ook wij wisten de game te waarderen. Sinds de release zijn er een paar updates uitgebracht, maar die waren vooral bedoeld om oneffenheden glad te strijken. Binnenkort wordt het spel ook voorzien van een extra feature.

Two Point Studios heeft laten weten dat ze mod support aan Two Point Campus zullen toevoegen. Gamers kunnen dan zelfgemaakte content in de game opnemen. Heel vaak is dit alleen weggelegd voor de pc-versie van games, maar dat is nu niet het geval. Ook spelers op consoles zullen gebruik kunnen maken van de mods.

Wanneer mod support zal worden toegevoegd aan de game is nog niet bekend. De ontwikkelaar zal eerst een beta beschikbaar stellen voor pc-gamers. Ben je een modder en wil je aan de beta meedoen, dan moet je een mail sturen naar [email protected]