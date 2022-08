In de meest recente XboxEra Podcast laat Nick Baker weten dat hij reeds in juni heeft gehoord dat Electronic Arts aan een Iron Man-game werkt. Dit sluit naadloos aan op het bericht van de non-stop geruchtenmachine Jeff Grubb, die vorige weet al liet doorschemeren dat Electronic Arts, naast Black Panther, aan nog een Marvel-game werkt.

Baker bleef eerder echter stil omdat de game zich nog in een erg vroeg stadium bevindt, waardoor het niet eens zeker is of het daadwerkelijk in productie gaat. Tot slot liet insider Tom Henderson weten hetzelfde gerucht te hebben gehoord. In hoeverre het ‘nieuws’ van deze roddeltantes correct is valt voorlopig nog te bezien. Mocht het kloppen, dan zal de Iron Man-game in ieder geval nog een flinke tijd op zich laten wachten.