Eind vorig jaar kondigde Embark Studios tijdens The Game Awards hun nieuwe titel ARC Raiders aan. Dit is een coöperatieve free-to-play third-person shooter. Bij de aankondiging werd gemeld dat het spel in 2022 zou moeten verschijnen, maar nu is duidelijk geworden dat die plannen niet meer gehaald worden.

Via Twitter heeft Embark Studios namelijk laten weten dat ARC Raiders is uitgesteld naar volgend jaar. De game zal dan, op een nog nader te bepalen datum, verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. In de korte verklaring zegt de ontwikkelaar dat ARC Raiders een ambitieuze game is en de studio heeft meer tijd nodig om een nog grotere en betere ervaring te leveren.