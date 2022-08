Nu de maand juli achter ons ligt blikt Sony PlayStation nog een keertje terug door bekend te maken welke games het beste hebben verkocht. Het mag geen verrassing zijn dat Stray hoog is geëindigd in de lijst van best verkopende PlayStation 4 en 5 games, maar de nummer één positie is voor F1 22.

De nuance is echter dat Stray een aantal weken later dan F1 22 uitkwam, waaruit blijkt dat de kattengame het erg goed heeft gedaan. Verder zien we in de lijsten vooral wat oudere games, wat op zich niet gek is gezien het qua releases vrij stil was de afgelopen maand.

Hieronder de top 10/20 per platform.

PS5

F1 22 Stray Grand Theft Auto V Star Wars Jedi: Fallen Order NBA 2K22 Among Us The Quarry FIFA 22 Far Cry 6 LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Elden Ring Devil May Cry 5 The Dark Pictures Anthology: House of Ashes No Man’s Sky It Takes Two Gran Turismo 7 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Dead by Daylight Resident Evil *: Village Jurassic World Evolution 2

PS4

F1 22 Minecraft Stray Grand Theft Auto V NBA 2K22 FIFA 22 The Crew 2 EA Sports UFC 4 Need for Speed Heat Red Dead Redemption 2 Among Us Cuphead Gang Beasts The Forest Star Wars Jedi: Fallen Order Tekken 7 Marvel’s Spider-Man Assassin’s Creed: Origins God of War Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

PS VR

Beat Saber Job Simulator Swordsman VR Rick and Morty: Virtual Rick-ality SUPERHOT VR Sniper Elite VR Arizona Sunshine GORN Creed: Rise to Glory Gun Club VR

Free-to-play (PS5 + PS4)