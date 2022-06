Review | F1 22 – Het Formule 1-seizoen is inmiddels goed op weg, Max Verstappen staat er uitstekend voor en Mercedes lijkt voor het eerst in jaren geen kans te maken op de titel. Interessante tijden, mede dankzij de nieuwe auto’s. Codemasters brengt ons al jaren nieuwe games en dat is nu ze onder de vlag van Electronic Arts vallen niet anders. Een nieuw deel dat is voorzien van nieuwe features en wij stapten in onze bolide om uit te zoeken of Codemasters weer op P1 finisht!

F1 Life

De grote nieuwe feature van F1 22 is F1 Life. Een sociaal aspect, waarin je een gepersonaliseerde ruimte kan inrichten aan de hand van vrijgespeelde supercars, trofeeën en je eigen smaak. Gaandeweg je carrière is het de bedoeling dat je deze ruimte geheel naargelang je prestaties inricht en dat nodigt natuurlijk bezoekers uit. Zodoende kunnen andere spelers jouw ruimte bekijken en je kunt ook die van anderen weer bezoeken. Tegelijkertijd dient deze hub ook als plek waar je replays kunt checken, waar je je persoonlijke kledingstijl (on en off track) kunt aanpassen en meer. Verschillende features die al in de games zaten, zijn nu op een creatieve manier samengebracht onder F1 Life.

Het idee is op zich geinig, maar we kunnen echter niet om het feit heen dat het allemaal niet zoveel voorstelt. De verschillende locaties in je eigen ruimte zijn namelijk fixed posities, dus je kunt niet vrij rondlopen en je appartement bewonderen. Het aantal items qua inrichting is ook vrij beperkt in eerste instantie (je kunt op termijn meer vrijspelen), waardoor het bezoeken van een andere ruimte niet zo boeiend is. Je krijgt veelal hetzelfde te zien. Daarnaast staat het leuk, maar na een half uurtje ermee rommelen heb je het wel gezien. Je keert af en toe terug voor wat aanpassingen, maar het is allemaal niet heel bijzonder.

Het is een nieuwe feature en er is op zichzelf weinig mis mee. Het voegt alleen niet zo heel veel toe, want het heeft geen effect op de gameplay. In die zin vragen we ons ook af of het niet gewoon beter was geweest om de aandacht en tijd die hierin is gegaan, te richten op andere zaken die wat meer aandacht kunnen gebruiken. F1 Life moet natuurlijk als vervanger dienen voor de verhalende modus uit het vorige deel die nu afwezig is, maar of het de juiste keuze is… Ook omdat er een verdienmodel achter zit qua cosmetische items en dat is typisch die EA invloed die niet altijd geapprecieerd wordt. Dat gezegd hebbende: we schatten de kans vrij groot in dat het gros van de gamers er niet al te veel naar om zal kijken.

Scheuren met supercars

Een andere nieuwe feature, die een stuk interessanter is, is de toevoeging van Pirelli Hot Laps. Tijdens een Grand Prix weekend komt het geregeld voor dat celebrities een rondje met een bekende coureur mee mogen over het circuit. Dit gebeurt dan in supercars van exclusieve merken en Codemasters heeft dit nu in de game verwerkt. Dit zowel als losse modus als onderdeel van je carrière. Nu is rondrijden met een supercar op zich leuk, maar dit zou in de context van de game niet zo heel spannend zijn. Daarom heeft Codemasters hier uitdagingen aan gehangen, zoals een zo groot mogelijke afstand rijden terwijl er een timer afloopt, door poortjes heenrijden, driften en meer.

Het zijn geinige uitdagingen, die tijdens de carrière modus als een leuke afwisseling aanvoelen. Dit omdat het nooit te veel tijd kost en je af en toe wat anders doet. Prima dus. En als je er geen zin in hebt, ben je vrij het over te slaan. Het is dus volledig optioneel. En daarmee hebben we dan de twee grootste nieuwe toevoegingen qua gameplay besproken. Erg veel nieuws biedt F1 22 dus niet, maar dat is niet per se een slechte zaak. Uiteindelijk gaat het om de carrière modus ofwel de optie om een volledig seizoen te rijden dat synchroon loopt aan het huidige seizoen en daarin stelt de game niet teleur.

Wat valt er in F1 22 te beleven?

Codemasters heeft de basis van voorgaande delen er opnieuw bij gepakt en levert wat dat betreft een bekend en vertrouwd verhaal. Alle modi van weleer zijn weer van de partij. Dus naast de carrière modus kun je natuurlijk online racen en deelnemen aan esports. We merken echter wel dat het online nog verre van soepel functioneert met lege lobby’s, vastlopers en wat andere issues, dus hier is nog wat werk aan de winkel. Daarnaast ontbreken losse races, Grand Prix weekenden en de Formule 2 carrière uiteraard niet. Het is een volwaardig pakket, en de reden dat de Formule 1-games al jaren goed scoren is te danken aan het feit dat er genoeg te doen valt. Daarin wijkt F1 22 niet af, op zich een goed teken. Toch zijn de nieuwe toevoegingen wat dat betreft niet significant genoeg om de game gelijk aan te stippen als aanrader voor de casual gamer. De hardcore F1-speler zal er wat dat betreft wel genoeg uithalen.

Hoewel de oppervlakkige vernieuwingen dus een beetje summier zijn, heeft Codemasters wel degelijk onder de motorkap gesleuteld. We zien in dat perspectief dus op verschillende fronten nieuwe elementen. Zo is het mogelijk om na een formatieronde je auto zelf op de grid te positioneren. Een pitstop komt nu met een timing minigame en op basis daarvan wordt de duur van de pitstop bepaald. Maar als je daar allemaal geen zin in hebt, kun je dit ook door de game laten uitvoeren via de broadcast modus. Je bent als speler dus vrij in hoe je de ervaring precies instelt. Idem dito voor situaties met de safety car, die je ook nog kunt tweaken qua mate van optreden.

En het is een gegeven dat de F1-games altijd vol zitten met veel mogelijkheden om het geheel naar eigen speelstijl aan te passen. Dat is nu niet anders en verder uitgebreid, prima dus. In dat perspectief komt Codemasters ook nieuwe spelers wat meer tegemoet, want als bepaalde handelingen net wat te lastig zijn is daarvoor de eerder genoemde broadcast modus een fijne optie. Je ziet het gewoon gebeuren en laat het de game afhandelen. En daar stopt het qua aanpassingen in de gameplay niet bij.

Zo rijden de coureurs dit jaar in volledig nieuwe auto’s en dat ziet ook z’n uitwerking in deze game. De wegligging voelt net wat anders aan dan voorheen, waarbij de auto’s met name wat zwaarder lijken te zijn. Daarbij merk je ook dat de physics hun werk doen in met name langzame bochten, waarbij de downforce minder z’n werk doet. Dit zorgt voor net wat meer uitdaging en dat geeft qua gameplay een fijne andere dynamiek in het racen. Tegelijkertijd valt de AI in negatieve zin op. Codemasters beloofde een meer adaptieve AI, die zich aan zou passen op jouw stijl, maar in de praktijk is dat niet altijd het geval. Meermaals is de AI eigenwijs en rijden ze pardoes op je in terwijl je toch echt voor ligt en dat kan wat irritant zijn. Zeker als je de flashback functie eigenlijk niet wilt gebruiken.

Tijd voor nieuwe modellen

In grafisch opzicht valt F1 22 een prima game te noemen. De circuits en bolides zien er in algemeen aanzicht uitstekend en ontzettend strak uit, maar als er wat op de details ingezoomd wordt zul je zien dat bepaalde textures her en der van lage kwaliteit zijn. Het is echter minimaal en verwaarloosbaar, dus daarover zullen we niet klagen. In de game krijg je op de PlayStation 5 ook twee grafische opties: kwaliteit en performance. De eerste presenteert je een resolutie van 4K tegen een framerate van 60fps. Kies je voor performance, dan zakt de resolutie naar 1440p met een framerate van 120fps. Het is maar net wat je voorkeur geniet, wij speelden met name in kwaliteit. De locked 60fps is namelijk meer dan voldoende om een zeer soepele ervaring te bieden.

Maar als we dan iets verder kijken in visueel opzicht, valt toch wel op te merken dat de visuele kwaliteit niet echt stappen vooruit maakt. De circuits, de auto’s en het spektakel op de baan ziet er prima uit, maar alles er omheen is duidelijk stil blijven staan. Met name de character modellen zien er inmiddels achterhaald uit en ook de animaties van de diverse personages ogen allemaal wat houterig. Met een hoge standaard die we op de PlayStation 5 steeds meer gewend zijn geraakt, steekt dit heel erg af. Het is gewoon niet mooi en moet duidelijk beter. Hopelijk dat Codemasters daar z’n aandacht op gaat richten voor volgend jaar. Maar om met een positieve noot af te sluiten, de audio, voice-acting en muziek zijn dan allemaal weer uitstekend en de integratie van haptische feedback en adaptieve triggers is vergelijkbaar met vorig jaar. Dit werkt allemaal zoals je verwacht en dat is fijn.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.