Better Call Saul is klaar. De serie is afgelopen en daarmee een afgesloten aanvullend hoofdstuk op het immens populaire Breaking Bad. Better Call Saul is in zijn eigen recht ook een erg goede serie en heeft daarmee zijn eigen fans weten te verkrijgen. Onder deze fans zitten natuurlijk ook wat creatievelingen die graag hun eigen projectjes met de wereld willen delen, gebaseerd op de serie.

Eerder lieten wij al een Unreal Engine 5 project zien in de wereld van Breaking Bad, maar nu gaat YouTuber Lumpy Touch nog een stapje verder met een heuse Game Boy-game gebaseerd op de spin-off Better Call Saul. In de video van ruim 3 minuten zien we allerlei scenario’s uit de serie voorbij komen in verschillende gameplay-stijlen. Als er ooit een GameBoy-game van Better Call Saul was geweest, had deze er best zo uit kunnen zien. Check de video hieronder.