Het gerucht doet de ronde dat Sony van plan is/was om de prijs van de PlayStation 5 te verhogen, gezien de aanhoudende chiptekorten en hogere productiekosten. Op dit gerucht wilde Sony echter niet reageren, dus vrezen wij automatisch voor het ergste. Nintendo is daarentegen zeker niet van plan om de prijs van de Switch te verhogen, voor nu dan in ieder geval. CEO Shuntaro Furukawa geeft hier in gesprek met Nikkei een logische verklaring voor.

De Switch heeft al ruim 100 miljoen exemplaren verkocht en Nintendo wil dit momentum graag vasthouden. Op dit moment heeft Nintendo drie verschillende Switch-modellen in zijn line-up, waarmee ze allerlei soorten klanten kunnen bedienen. Het verhogen van de prijs van deze modellen zou potentiële kopers ook kunnen afschrikken. Volgens Furukawa blijft Nintendo zich inzetten om de kwaliteit van Switch-consoles te waarborgen en daar een gepaste prijs voor te vragen.

“at this point. In order to offer unique entertainment to a wide range of customers, we want to avoid pricing people out. Our competition is the variety of entertainment in the world, and we always think about pricing in terms of the value of the fun we offer.”