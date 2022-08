Over twee maanden kunnen we aan de slag met het geanticipeerde A Plague Tale: Requiem, dat voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc verschijnt. De ontwikkeling is zo te zien voortvarend verlopen, want ontwikkelaar Asobo studio heeft aangekondigd dat de game goud is gegaan.

Met andere woorden: de ontwikkeling is min of meer afgerond en de game kan op discs gedrukt worden. Wel zal men ongetwijfeld nog werken aan een day one patch voor bij de release, maar het belangrijkste nieuws is dat de game in ieder geval nu zeker op 18 oktober uitkomt.

Eerder deze week werd er nog een vrij lange gameplay video gedeeld, die kan je hier checken.