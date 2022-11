A Plague Tale: Innocence was een verrassend succes, dus werd er automatisch veel van diens vervolg verwacht, wat grotendeels waargemaakt werd. De game is ondertussen al door meer dan één miljoen gamers gespeeld, dus er mag wederom over een succes gesproken worden.

Focus Entertainment heeft via Twitter dit heugelijke feit gedeeld, alleen betekent dat niet automatisch dat het spel net zoveel keer verkocht is. De game is namelijk ook via Xbox Game Pass beschikbaar om te spelen. Het is dus even afwachten wat de daadwerkelijke verkoopcijfers zijn, gezien daarover nog niets bekend is.

Het is in ieder geval zeker dat A Plague Tale: Requiem succesvoller is dan zijn voorganger. A Plague Tale: Innocence behaalde pas na bijna 14 maanden de één miljoen verkopen. Requiem zit na twee weken al op één miljoen spelers.