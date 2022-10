A Plague Tale: Requiem is vanaf vandaag verkrijgbaar en als je Xbox Game Pass hebt is het zelfs mogelijk de game zonder extra kosten te maken te spelen. Met het verschijnen van de game vandaag, is het embargo op reviews opgeheven en dat maakt dat de eerste cijfers nu bekend zijn.

Over het algemeen krijgt A Plague Tale: Requiem goede cijfers, maar er zitten wat onvoldoendes tussen. Onze review van de game kan je hier terugvinden, waarin Patrick vooral de band tussen de twee personages, de set pieces en de muziek aanprijst.

The Enemy – 10

Twinfinite – 10

Attack of the Fanboy – 10

Finger Guns – 10

GamingTrend – 9.5

PSX Brasil – 9.5

COGconnected – 9.4

GameMAG – 9.0

PlayStation Universe – 9.0

Hardcore Gamer – 9.0

Game Rant – 9.0

Jeuxvideo – 9.0

God is a Geek – 9.0

Noisy Pixel – 9.0

Screen Rant – 9.0

TheSixthAxis – 9.0

WellPlayed – 9.0

XGN – 9.0

Areajugones – 9.0

Gamer.no – 9.0

Gaming Nexus – 8.8

Hobby Consolas – 8.6

Atomix – 8.5

PlaySense – 8.5

JeuxActu – 8.5

Press Start Australia – 8.5

GamePro – 8.2

VG247 – 8.0

Destructoid – 8.0

Guardian – 8.0

Game Informer – 8.0

Push Square – 8.0

Stevivor – 8.0

TrueGaming – 8.0

CGMagazine – 8.0

GamesRadar – 8.0

Metro GameCentral – 7.0

GameSpew – 7.0

TheGamer – 5.0

VGC – 4.0

