A Plague Tale: Requiem wist hoge ogen te gooien, maar er waren genoeg gamers die het jammer vonden dat er geen mogelijkheid was om de game in 60fps te spelen. Dankzij een nieuwe update is dat nu wel mogelijk.

Het was voorheen alleen voor pc-gebruikers met de juiste hardware mogelijk om A Plague Tale: Requiem op 60 frames per seconde te spelen. PlayStation 5- en Xbox Series X-bezitters moesten het doen met hooguit 40fps, als je een tv hebt die 120hz ondersteunt. Anders zat je vast aan 30fps.

Een nieuwe update maakt het mogelijk om de game van Asobo op de eerder genoemde consoles ook op 60 frames per seconde te spelen. Dit gaat wel ten koste van de resolutie. Voor de pc-versie is er ook een update beschikbaar en die zorgt voor verbeterde graphics.