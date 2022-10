Sinds gisteren is A Plague Tale: Requiem verkrijgbaar en in onze review waren we meer dan tevreden over Asobo Studio’s nieuwste game, die met name qua set pieces, personages en de gameplay uitblinkt.

Op het PlayStation Blog heeft regisseur Kevin Choteau nu een aantal details gedeeld over de game en wat zij met dit vervolg wilden verbeteren. Ten eerste heeft men naar de feedback van spelers op het eerste deel gekeken en heeft de ontwikkelaar besloten om in het tweede deel de levels te vergroten.

Ook is bijvoorbeeld het aantal ratten die gelijktijdig op het scherm verschijnen verhoogd. Op de PlayStation 4 waren dit er ‘maar’ 5.000. Op de PlayStation 5 zijn dit er maar liefst 300.000.

Ook werd Choteau gevraagd naar een eventueel vervolg op Requiem, en zonder iets te spoilen zegt de regisseur dat het verhaal ‘voor nu’ klaar is, maar hij sluit het ook niet geheel uit. Het uitgangspunt is de reactie van de spelers, die de drijvende kracht zijn achter de productie van hun titels.

‘I think, for now, it’s the end. But the door is never closed, and we’ll see the player reception. We want to see their reaction before deciding anything. They are driving our production, and if they don’t like what we’ve done, we need to do something else.’