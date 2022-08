God of War: Ragnarök ligt op koers voor een release op 9 november 2022. Toch blijven er hardnekkig geruchten opduiken die beweren dat de game alsnog uitgesteld zal worden. Cory Balrog van ontwikkelaar Sony Santa Monica werd er moedeloos van en hoopte dit weekend op Twitter voor eens en voor altijd die nonsens de kop in te drukken.

Het onderstaande bericht spreekt boekdelen: de game wordt écht niet meer uitgesteld. En of we ons alstublieft rustig kunnen houden. Komt in orde, Cory. Nu nog hopen dat God of War: Ragnarök de torenhoge verwachtingen kan inlossen.