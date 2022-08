De gamescom gaat morgen officieel van start in het Duitse Keulen en daarmee is de beurs voor het eerst sinds 2019 weer in fysieke vorm terug. Net zoals voorgaande jaren zal er ook deze keer weer een liveshow plaatsvinden onder de noemer Gamescom Opening Night Live.

De showcase wordt gehost door onder andere Geoff Keighley en zal zo’n 2 uur duren. Om 20:00 uur barst het spektakel los en je kunt dat natuurlijk hieronder live volgen. We mogen rond de 30 games verwachten, waaronder Hogwarts Legacy, The Outlast Trials, The Callisto Protocol en meer.

Uiteraard volgen wij het ook live en alle nieuwe beelden die gedeeld worden zul je later vanavond hier op PlaySense kunnen vinden.