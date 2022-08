Na eerder bericht over een PlayStation Showcase in september beginnen de geruchten zich verder op te stapelen. Xbox-Era medeoprichter Nick Baker laat weten via drie verschillende bronnen te horen te hebben gekregen dat de PlayStation Showcase op 8 september plaats zal vinden.

Gezien de de twijfelachtige betrouwbaarheid van dit soort bronnen is natuurlijk niets zeker, maar er zit wel enige vorm van logica achter een evenement op 8 september. Dit is net na de release van The Last of Us Part 1, wat de bekende Sony line-up weer een stukje kleiner maakt. Daarnaast haalt Baker ook het feit aan dat de Disney & Marvel Games Showcase op 9 september plaatsvindt, en dat Sony om wat voor reden dan ook hiervoor zijn presentatie wilt houden.

“three different people tell me September 8th within about 20 minutes of each other. I know dates get changed very last second, but it sounds like they want to go before Disney.”

Baker is zelf dus ook nog niet helemaal zeker van de datum. Mochten de geruchten waar zijn, dan zullen we ongetwijfeld snel meer horen van Sony. Het bedrijf heeft gisteren nog de releaseperiode van de PlayStation VR2 aangekondigd, dus wie weet horen we daar snel meer over.