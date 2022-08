Disney en Marvel hebben een showcase aangekondigd die specifiek op games is gericht. Deze showcase zal op 9 september plaatsvinden om 22:00 uur ’s avonds en bevat naast updates betreffende reeds aangekondigde/verkrijgbare titels ook aankondigingen van nieuwe games.

In de eerste categorie mag je updates verwachten omtrent Disney Dreamlight Valley, Marvel’s Midnight Suns en LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Ook zal de nieuwe Marvel-game van Skydance New Media voorbij komen, die onder aanvoering van Amy Hennig (Uncharted) gemaakt wordt.

Qua nieuwe aankondigingen is het nog in nevelen gehuld, maar misschien maakt de Black Panther-game van EA hier deel van uit. Andere titels die misschien nog voorbij zouden kunnen komen zijn Marvel’s Spider-Man 2 en Marvel’s Wolverine, die beide in ontwikkeling zijn bij Insomniac Games.