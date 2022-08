Het is al een tijdje bekend dat er een derde deel aan zit te komen van de Layer of Fear-serie, alleen is van deze titel nog geen gameplay laten zien. Daar is nu verandering in gekomen.

Tijdens de Future Game Show-presentatie tijdens Gamescom is er een nieuwe video – die je onderaan dit bericht kunt bekijken – getoond van Layers of Fears. Deze laten de eerste gameplaybeelden van de horrorgame zien.

Bloober Team hoopt met het derde deel horror ‘opnieuw uit te vinden’, dus heeft de ontwikkelaar zichzelf de lat erg hoog gelegd. Of dit is gelukt zal begin 2023 duidelijk worden, want dan zal de game in de winkel liggen. Het spel komt uit voor de PlayStation 5, Xbox Series consoles en pc.