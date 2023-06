Is het een heruitgave, een compilatie van voorgaande delen, een vervolg of een reboot? Als we ontwikkelaar Bloober Team moeten geloven, is de nieuwe Layers of Fear – die later deze week in de winkelrekken belandt – eigenlijk een combinatie van dit alles. Hoe dat precies in zijn werk gaat, zullen we je na 15 juni kunnen vertellen.

Tot het zover is kunnen twijfelaars zich alvast laten overhalen door de onderstaande cinematische trailer, waarin de kersverse protagonist – een enigmatische figuur, enkel gekend als ‘de schrijver’ – aan ons voorgesteld wordt. Het creepy sfeertje waarin dit gebeurt, zal vast menig horrorfan weten aan te spreken. Enjoy!