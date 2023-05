Volgende maand verschijnt Layers of Fear, een soort herwerkte game/reboot van de vorige twee Layers of Fear games. Ontwikkelaar Bloober Team is de laatste tijd dan ook hard bezig met de release van deze game in de schijnwerpers te zetten: zo kregen we onlangs de prachtige visuals te zien in een nieuwe trailer en nu worden we opnieuw verwend.

Ditmaal kunnen we genieten van de openingsscène van de game. We worden meegenomen naar een creepy vuurtoren waar een angstaanjagend schilderij op ons wacht. Aan het einde van de video wordt ook aangekondigd dat je vanaf 15 mei een demo zal kunnen spelen op pc (via Steam) als je al een voorproefje wilt ervaren.

Layers of Fear komt in juni uit op de PS5, Xbox Series X|S en pc.