Vond je dat Layers of Fears als titel nogal onelegant op de tong lag? Wel, dan lijkt het erop dat ontwikkelaar Bloober Team je gelijk geeft. De game verandert van titel en zal uitgegeven worden als Layers of Fear – een beetje verwarrend, gezien het origineel uit 2016 ook al naar die naam luisterde. Samen met de naamsverandering geeft Bloober Team ook een ruwe releasedatum vrij: horrorfans zullen het spel in juni mogen verwelkomen.

Layers of Fear – de versie uit 2023 dan – vertelt een verhaal over een onheilspellende vuurtoren, maar moet ook een soort compilatie worden van het origineel, diens uitbreiding ‘Inheritance’ en Layers of Fear 2, dat zich op een cruiseschip afspeelde. Het spel biedt tevens een extra hoofdstuk dat ‘The Final Cut’ heet, waarin je de rol van de vrouw van de schilder uit het eerste deel voor je rekening neemt. Een best bizarre setup, als je het ons vraagt.