Sinds eergisteren kan je op pc een demo spelen van Layers of Fear. Ben je na het spelen van dit voorproefje enthousiast over de game geworden en wil je de horrorgame aanschaffen, dan hoef je niet lang te wachten op de release.

Bloober Team en Anshar Studios hebben laten weten dat Layers of Fear op 15 juni beschikbaar zal worden gesteld. Naast de eerder genoemde pc-versie zal de game ook uitkomen voor de PlayStation 5 en Xbox Series-consoles.

Layers of Fear is wel een bijzondere titel, want het is de eerste ‘grote’ game die is gemaakt met Unreal Engine 5. Fortnite draait ook al op deze engine, maar dat is een free-to-play titel. Hopelijk laat Layers of Fear goed zien wat er mogelijk is met Unreal Engine 5.