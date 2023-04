In juni kunnen we binnenstappen in de nachtmerrie van Layers of Fear, de nieuwe en herwerkte versie van de voorgaande Layers of Fear-games en hun uitbreidingen. Ontwikkelaar Bloober Team is in ieder geval enorm trots op wat ze hebben gemaakt en dan specifiek op de grafische sfeerschepping. Layers of Fear maakt namelijk gebruik van Unreal Engine 5 en dat levert enorm mooie (en enge) taferelen op.

De ontwikkelaar heeft daarom ook een tech showcase video online gezet waarin de graphics even van dichtbij worden bekeken. Gezien het hier om een horrortitel gaat, zijn schaduwen en lichtreflecties enorm belangrijk om een passende sfeer te scheppen en we kunnen wel stellen dat de makers hier goed werk hebben geleverd.

Bekijk de video waarvan sprake hieronder.