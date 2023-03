Alleen wonen in een vuurtoren kan dan misschien wel een beetje charmant klinken, de 11 minuten durende gameplay video van Layers of Fear doet ons toch van gedachten veranderen. Ontwikkelaars Bloober Team en Anshar Studios hebben namelijk nieuwe beelden gedeeld, waarin we al wat te zien krijgen van hoe de gameplay eruit zal zien.

Layers of Fear is eigenlijk een soort compilatie geworden van de eerste twee games en hun uitbreidingen. Hier kon je ook al lezen dat dit niet het enige is, aangezien er ook een extra hoofdstuk aan de game is toegevoegd, genaamd ‘The Final Cut’.

Layers of Fear komt in juni uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc, en vergeet zeker niet even de onderstaande video te bekijken om iets mee te krijgen van de beklijvende sfeer die er in de vuurtoren hangt.