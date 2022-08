Disney-fans kregen eind april goed nieuws te horen. Toen werd namelijk Disney Dreamlight Valley aangekondigd. Je kan de game binnenkort al in early access spelen, maar een video laat nu alvast zien hoe een dag in het digitale fantasiedorp eruit kan zien.

Disney Dreamlight Valley is een life sim titel, een genre waar onder andere The Sims en Animal Crossing onder vallen. Nu leef je alleen in een dorp vol met Disney-personages. Om je een idee te geven hoe het leven in Disney Dreamlight Valley kan verlopen is er een video beschikbaar gesteld. Deze check je hieronder.