Zoals je eerder hier al kon lezen, werken ontwikkelaars Mojang en Blackbird Interactive aan een nieuwe game in het Minecraft-universum. Minecraft Legends is een actie-strategie game waarin jij als speler de Overworld moet verenigen om onder andere de binnenvallende piglins te bestrijden. Zo zal je kampen van hen moeten overnemen, alsook je eigen burchten moeten verdedigen. Dit doe je trouwens niet per se alleen, aangezien de game naast een singleplayer campagne ook multiplayer te bieden heeft.

Dit alles zal je kunnen doen vanaf volgend jaar, aangezien de game ergens in de eerste helft van 2023 zal verschijnen. Je zal de game kunnen spelen op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. De game zal ook vanaf dag één beschikbaar zijn op Xbox Game Pass. Bekijk hieronder zeker even de nieuwe trailer, die de vijanden een beetje meer belicht.